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Факты / Украина / Политика

Роспуск КСУ является угрозой для территориальной целостности Украины — Тупицкий

Роспуск Конституционного суда Украины может привести к нарушению территориальной целостности Украины.

Об этом заявил председатель Конституционного суда Александр Тупицкий на брифинге 3 ноября.

Если в один момент КС будет недееспособным и некому будет выполнять его обязанности, то в стране это может привести к нарушению территориальной целостности Украины.

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— Появляется возможность любой области проголосовать на уровне облсовета о самоопределении или отделении от Украины и для правомерности действий по защите территориальной целостности требуется обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно.

Тогда возникают правовые основания для разрешения ситуации, иначе это будет кровопролитие. С этим шутить нельзя, — заявил он.

Кто сейчас работает в КСУ

Конституционный Суд Украины — высшая судебная инстанция в стране. Состоит КСУ из 18 судей. По шесть представителей назначают президент, парламент и съезд судей на девять лет. В год их содержание стоит более 300 млн грн. Только зарплата каждого из 18-ти — около 200 тыс. грн.

Сейчас три места в КСУ вакантны. Квота не заполнена двумя судьями от парламента и одним от съезда.

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