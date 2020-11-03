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Факты / Украина / Политика

Слуга народа завела в районные и областные советы больше депутатов, чем другие политсилы

Слуга народа получила лучший результат среди всеукраинских партий, принимавших участие в местных выборах. Об этом заявил председатель партии Александр Корниенко.

По результатам параллельного подсчета голосов, партия Слуга народа лидирует по количеству полученных мандатов депутатов советов всех уровней. В частности:

  • на выборах депутатов областных советов Слуга народа получила 18%;
  • на выборах в райсоветы — 17%;
  • кандидаты от Слуги народа возглавили около 220 общин;
  • на выборах депутатов городских советов — 17%.

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Лидирующие позиции у партии и в сельских и поселковых советах в целом по стране.

Слуга народа завела в районные и областные советы больше депутатов, чем другие политсилы

— Слуга народа — молодая партия, ранее не была представлена ​​в местных органах власти. Теперь ее депутаты присутствуют почти в каждом регионе. Эти местные выборы продемонстрировали, что для украинцев на западе и на востоке, на севере и юге страны самое важное — это благосостояние своего края и создание комфортных условий жизни, а не политические манипуляции и искусственное противопоставление, — отметил Александр Корниенко.

Напоминаем, что также состоялись довыборы в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области. Кандидат от партии Слуга народа Анатолий Гунько победил своего конкурента Олега Ляшко.

Ранее мы писали, что Слуга народа хочет закрепить всеукраинский опрос на постоянной основе.

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