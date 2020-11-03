Высокий показатель суточного прироста инфицированных коронавирусом в Харьковской области связан с тем, что в последнее время областной центр передал часть накопленных отобранных образцов на исследование частным лабораториям.

Поэтому эти показатели не являются данными по приросту больных за один день.

Заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух отметил, что это не является поводом к ослаблению ограничений.

— К спокойствию еще далеко, потому что динамика, которую демонстрирует и Европа, и другие области Украины, также имеет место и в Харькове. Количество заболеваний растет, это мы видим по заполняемости коек. Они продолжают оставаться в критическом количестве, — добавил он.

По словам Пастуха, в середине прошлой недели в областном лабцентре накопились более 9 тыс. образцов и исследование проводили со значительными задержками.

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Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 3 ноября коронавирусом заболели еще 8 899 человек. С начала пандемии уже известно о 411 093 инфицированных.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 7 532 человека, за сутки количество летальных случаев увеличилось еще на 157.