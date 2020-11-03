В Украине начали диагностировать коронавирус отечественными тестами

1 млрд грн выделено на закупку тест-систем на выявление коронавируса, которые разработали в Украине.

Об этом в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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— Мы завершили испытания украинском тест-систем на определение методом ИФА антиген к SARS-Cov-2 и уже воплощаем их в Украине, — отметил Степанов.

Он также добавил, что Кабмин выделил более 1,2 млрд грн на тестирование. Из этой суммы 1 млрд грн направят на закупку тестов, что позволит проводить еще 1 млн исследований в месяц.

Инициатива Минздрава

Министерство здравоохранения хочет позволить семейным врачам отбирать материал для тестирования пациентов на Covid-19, а также самостоятельно проводить экспресс-тестирования.

Одно только наличие симптомов острой респираторной вирусной инфекции не является основанием для проведения ПЦР-теста.