На выборах мэра Сум будет второй тур, в который прошли действующий градоначальник Александр Лысенко и кандидат от Евросолидарности Вадим Акперов.

По данным Центральной избирательной комиссии, за Лысенко проголосовали 28 877 избирателей, или 44,2%.

За его конкурента – 9 609 избирателей (14,71%).

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В то же время дата второго тура еще не назначена.

Второй тур местных выборов 2020

В ЦИК говорят, что второй тур выборов мэров в отдельных городах может пройти не в ноябре, а в декабре — из-за возможного обжалования результатов.

По Избирательному кодексу, в городах с более 75 тыс. избирателей, где 25 октября ни один из кандидатов в мэры не набрал более 50% голосов, второй тур должен пройти в течение трех недель.

В случае обжалования результатов второй тур откладывается еще на неделю.