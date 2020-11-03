Законопроект Разумкова об э-декларировании включили в повестку дня

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект спикера ВР Дмитрия Разумкова по восстановлению электронного декларирования в первоначальном виде.
В то же время аналогичный проект закона президента оставили без внимания.
Дмитрий Разумков предлагает полностью восстановить действие положений закона о предотвращении коррупции и Уголовного кодекса, отмененных Конституционным судом.
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Секретарь комитета Владимир Кабаченко назвал законопроект спикера наиболее компромиссным и рекомендовал его принять. В то же время проект закона президента он называет неконституционным.
Комитет включил законопроект №4304 в повестку дня и рекомендовал принять его за основу и в целом, то есть сразу как закон.
Какие статьи отменил КСУ
27 октября Конституционный Суд отменил часть норм антикоррупционного законодательства. Наибольший резонанс вызвала отмена статьи об ответственности за недостоверное декларирование имущества.
Из-за этого Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к электронным декларациям чиновников и судей.
Со своей стороны президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288, которым предлагает уволить всех судей, которые принимали соответствующее решение 27 октября, и начать процесс отбора новых судей.
Источник: Чесно