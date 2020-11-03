4 ноября состоится очередное заседание Верховной Рады. На нем народные избранники рассмотрят ряд важных законопроектов.
В частности депутаты рассмотрят внесение изменений в Государственный бюджет Украины 2020.
В первом чтении парламентарии будут голосовать за изменения закона О судоустройстве и статусе судей.
Также в первом чтении будет два законопроекта об изменениях в Уголовном кодексе Украины.
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Во втором чтении депутаты рассмотрят президентский законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий.
На повестку дня выносится три президентских законопроекта о ратификации, в частности о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам.
С 16.00 начнется работа в комитетах и группах.
Верховна Рада — порядок денний
На прошлом заседании Верховная Рада поддержала проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчество во втором чтении.
За законопроект №2450 проголосовали 259 народных депутатов.