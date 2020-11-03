Коронавирус продолжает распространяться по миру. По состоянию на 3 ноября 2020 года на планете обнаружено почти 47 млн случаев Covid-19.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на утро 3 ноября на коронавирус заболели еще 8 899 человек от начала пандемии уже 411 093.
Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (789) Харьковской (712), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496) и Житомирской (470) областях.
Народные депутаты согласовали изменения в госбюджет, в части поддержки безработных и работодателей, которые сталкиваются с последствиями распространения коронавируса.
Отчет Степанова
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что 1 млрд грн выделено на закупку тест-систем на выявление коронавируса, которые разработали в Украине.
Также Министерство здравоохранения хочет позволит семейным врачам отбирать материал для тестирования пациентов на Covid-19, а также самостоятельно проводить экспресс-тестирования.
Сейчас в Украине почти 52 тыс. койко-мест, из которых более 18 тыс. оборудованы подачей кислорода. Власть работает над созданием дополнительных койко-мест, однако коронавирус распространяется быстрее.
Карантин в Италии
Правительство Италии усиливает карантин по всей стране. Это связано с резким распространением коронавируса среди населения. Власти ограничили передвижение между регионами. Общественный транспорт будет заполняться на 50%.
Прогноз ВОЗ
По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в мире начинается критический этап распространения Covid-19. Вакцин и лекарств против коронавируса мало, чтобы все смогли победить болезнь.
Необходимо обеспечить медикаментами все наиболее уязвимые категории людей, чтобы борьба была эффективной.