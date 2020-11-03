Коронавирус продолжает распространяться по миру. По состоянию на 3 ноября 2020 года на планете обнаружено почти 47 млн ​​случаев Covid-19.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 3 ноября на коронавирус заболели еще 8 899 человек от начала пандемии уже 411 093.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (789) Харьковской (712), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496) и Житомирской (470) областях.

Народные депутаты согласовали изменения в госбюджет, в части поддержки безработных и работодателей, которые сталкиваются с последствиями распространения коронавируса.

Отчет Степанова

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что 1 млрд грн выделено на закупку тест-систем на выявление коронавируса, которые разработали в Украине.

Также Министерство здравоохранения хочет позволит семейным врачам отбирать материал для тестирования пациентов на Covid-19, а также самостоятельно проводить экспресс-тестирования.

Сейчас в Украине почти 52 тыс. койко-мест, из которых более 18 тыс. оборудованы подачей кислорода. Власть работает над созданием дополнительных койко-мест, однако коронавирус распространяется быстрее.

Карантин в Италии

Правительство Италии усиливает карантин по всей стране. Это связано с резким распространением коронавируса среди населения. Власти ограничили передвижение между регионами. Общественный транспорт будет заполняться на 50%.

Прогноз ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в мире начинается критический этап распространения Covid-19. Вакцин и лекарств против коронавируса мало, чтобы все смогли победить болезнь.

Необходимо обеспечить медикаментами все наиболее уязвимые категории людей, чтобы борьба была эффективной.