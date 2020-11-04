В Украине по состоянию на утро 4 ноября коронавирусом заболели еще 9 524 человека, от начала пандемии уже 420 617.
В целом полностью побороть болезнь удалось 176 404 пациентам, за сутки — 7 536 больным.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 7 731 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 199 больных.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (856), Харьковской (850), Донецкой (636), Одесской (547) и Хмельницкой (511) областях.
Ситуация в регионах:
- Винницкая обл. — 11 363 (+267)
- Волынская обл. — 14 544 (+310)
- Днепропетровская обл. — 16 169 (+440)
- Донецкая обл. — 12 367 (+636)
- Житомирская обл. — 16 200 (+367)
- Закарпатская обл. — 15 470 (+283)
- Запорожская обл. — 11 227 (+430)
- Ивано-Франковская обл. — 22 047 (+451)
- Кировоградская обл. — 2 730 (+53)
- Киев — 40 390 (+856)
- Киевская обл. — 17 918 (+383)
- Львовская обл. — 31 639 (+505)
- Луганская обл. — 3 988 (+107)
- Николаевская обл. — 9 027 (+291)
- Одесская обл. — 26 332 (+547)
- Полтавская обл. — 10 617 (+427)
- Ровенская обл. — 20 300 (+302)
- Сумская обл. — 12 776 (+367)
- Тернопольская обл. — 21 332 (+146)
- Харьковская обл. — 39 559 (+850)
- Херсонская обл. — 4 622 (+198)
- Хмельницкая обл. — 17 439 (+511)
- Черкасская обл. — 9 898 (+228)
- Черновицкая обл. — 23 296 (+415)
- Черниговская обл. — 9 367 (+154)
Коронавирус 3 ноября
По состоянию на 3 ноября коронавирусом в Украине за сутки заболели 8 899 людей, что также было антирекордом. Общее количество инфицированных составляло 411 093.
Больше всего случаев обнаружили в Киеве (789), Харьковской (712), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496) и Житомирской (470) областях.