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Факты / Украина / Общество

9 524 случая за сутки — в Украине новый антирекорд суточного прироста Covid-19

В Украине по состоянию на утро 4 ноября коронавирусом заболели еще 9 524 человека, от начала пандемии уже 420 617.

В целом полностью побороть болезнь удалось 176 404 пациентам, за сутки — 7 536 больным.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 7 731 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 199 больных.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (856), Харьковской (850), Донецкой (636), Одесской (547) и Хмельницкой (511) областях.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая обл. — 11 363 (+267)
  • Волынская обл. — 14 544 (+310)
  • Днепропетровская обл. — 16 169 (+440)
  • Донецкая обл. — 12 367 (+636)
  • Житомирская обл. — 16 200 (+367)
  • Закарпатская обл. — 15 470 (+283)
  • Запорожская обл. — 11 227 (+430)
  • Ивано-Франковская обл. — 22 047 (+451)
  • Кировоградская обл. — 2 730 (+53)
  • Киев — 40 390 (+856)
  • Киевская обл. — 17 918 (+383)
  • Львовская обл. — 31 639 (+505)
  • Луганская обл. — 3 988 (+107)
  • Николаевская обл. — 9 027 (+291)
  • Одесская обл. — 26 332 (+547)
  • Полтавская обл. — 10 617 (+427)
  • Ровенская обл. — 20 300 (+302)
  • Сумская обл. — 12 776 (+367)
  • Тернопольская обл. — 21 332 (+146)
  • Харьковская обл. — 39 559 (+850)
  • Херсонская обл. — 4 622 (+198)
  • Хмельницкая обл. — 17 439 (+511)
  • Черкасская обл. — 9 898 (+228)
  • Черновицкая обл. — 23 296 (+415)
  • Черниговская обл. — 9 367 (+154)

коронавірус україні 4 листопада

Коронавирус 3 ноября

По состоянию на 3 ноября коронавирусом в Украине за сутки заболели 8 899 людей, что также было антирекордом. Общее количество инфицированных составляло 411 093.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве (789), Харьковской (712), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496) и Житомирской (470) областях.

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