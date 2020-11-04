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Факты / Украина / Общество

Введут ли в Украине дополнительную зону карантина: в Минздраве озвучили позицию

Сейчас в Украине не планируют вводить новые зоны карантина. Зонирование страны останется таким, каким оно является сегодня, — разделение на красную, оранжевую, желтую и зеленую территории.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Сейчас дополнительная зона, дополнительный уровень эпидемической опасности, не предвидится, — отметил Виктор Ляшко.

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По его словам, согласно правилам, еженедельно комиссия ТЭБ и ЧС и органы местного самоуправления выбирают ограничения, которые будут действовать на этой территории, из утвержденного Кабмином перечня.

Карантин в Украине

Действие ограничительных мер в Украине продлили до 31 декабря 2020 года.

Пока в Украине действует адаптивный карантин, который предусматривает зонирование территории и усиление или ослабление мер в отдельных населенных пунктах в зависимости от эпидситуации.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Радио НВ

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