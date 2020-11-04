День железнодорожника в Украине: поздравления в открытках

Ежегодно 4 ноября украинцы празднуют День железнодорожника. Этот праздник не является государственным выходным, но для работников железнодорожного транспорта он — профессиональный. Поздравления с Днем железнодорожника в открытках смотрите в материале Фактов ICTV.

История праздника

День железнодорожника был учрежден 25 июня 1896 года, еще в Российской империи, в честь императора Николая I. Считается, что именно он начал строительство железных дорог. С 1917 года об этом празднике забыли на двадцать лет, пока руководитель КПСС и диктатор Иосиф Сталин не восстановил его и не назначил на 30 июля.

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День железнодорожника в Украине был основан в 1993 году по инициативе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины — отмечался в первое воскресенье августа. А вот в 2000 году празднование было перенесено на 4 ноября, так остается и по сей день.

Почему 4 ноября?

В 1861 году, 4 ноября, прибыл первый поезд на территорию Украины. Его маршрут Вена — Перемышль — Львов. То есть официально эта дата считается началом истории железных дорог в нашей стране.

Открытки с Днем железнодорожника:

Церковные праздники — календарь 2020

Кроме профессиональных праздников 2020 год богат на церковные праздники. До Нового года осталось еще два месяца. Самые известные из христианских праздников в ноябре и декабре — Введение во храм Пресвятой Богородицы, День святого Андрея Первозванного и День святого Николая.