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Факты / Украина / Политика

Госбюджет и защита детей от насилия: повестка дня Рады 5 ноября

Заседание Верховной Рады 5 ноября начнется в 10.00. На нем парламентарии рассмотрят ряд важных законопроектов.

В частности парламентарии рассмотрят проект закона О государственном бюджете Украины на 2021 год.

Также депутаты будут голосовать за внесение изменений в закон Украины О судоустройстве и статусе судей и в некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

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Парламентарии рассмотрят изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

Порядок денний

3 ноября Рада приняла изменения в госбюджет, в части поддержки безработных и работодателей, которые сталкиваются с последствиями распространения коронавируса.

Законопроект должен создать условия для развития экономики и содействия создания новых рабочих мест. Депутаты предлагают привлечь работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места прежде всего для граждан, недостаточно конкурентоспособны на рынке труда.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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