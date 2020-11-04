Дети умерших от Covid-19 медиков смогут получить высшее образование бесплатно

Дети медицинских работников, умерших в результате осложнений от Covid-19, смогут учиться в университетах за счет государства.

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение подготовить соответствующий законопроект. Согласно нему, государство будет финансировать обучение таких абитуриентов в высших учебных заведениях.

У них будут такие же льготы, как и у детей, чьи родители погибли во время войны на Донбассе.

Читайте: 9 524 случая за сутки — в Украине новый антирекорд суточного прироста Covid-19

— Врачи спасают жизни людей, как и военные на фронте, иногда даже ценой собственной жизни. У них остаются дети, которым нужна поддержка. Поэтому государство будет помогать детям медиков, умерших вследствие коронавируса, — заявил Андрей Ермак, глава Офиса президента.

Увеличение зарплат для украинских медиков

Медицинские работники в Украине получат повышение заработной платы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что со следующего года врачи будут получать минимум 20-25 тыс. грн.

Выплаты для медицинских сестер возрастут до 15 тыс. грн.