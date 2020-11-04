Мэр Киева Виталий Кличко оправился от коронавируса.

Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга 4 ноября.

Виталий Кличко лечился дома на самоизоляции и работал дистанционно.

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— Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус — отрицательный. И чувствую себя я хорошо, — сказал Кличко.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 4 ноября коронавирусом заболело еще 9 524 человека, от начала пандемии уже 420 617.

В общем полностью побороть болезнь удалось 176 404 пациентам, за сутки — 7 536 больным.

От осложнений, вызванных коронавируса, умерло 7 731 человек.