Конституционный Суд Украины пока не принимал решений по земельной реформе.

— На рассмотрении КСУ находится конституционное производство относительно конституционности ЗУ О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения и отдельных положений Земельного кодекса Украины и конституционных представлений о конституционности ЗУ О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения от 31 марта 2020, — отметили в суде.

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Дела объединили в одно конституционное производство. Их должны были рассмотреть 29 сентября, но отложили по ходатайству представителя президента в КСУ, который заявил, что не может лично принять участие в заседании.

— В понедельник, 2 ноября, на закрытой части пленарного заседания Суд рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины, — добавили в КСУ.

Решение суда в этом деле не принималось. Рассмотрение продолжат на одном из следующих пленарных заседаний.

Что говорят депутаты

По мнению авторов конституционного представления, вопросы, которые касаются земли как объекта права собственности украинского народа, как основного национального богатства, не могут решаться вне его воли.

Нардепы убеждены, что Верховная Рада приняла закон о рынке земли с нарушением конституционной процедуры.