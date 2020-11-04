4 ноября в селе Забороль, неподалеку Ровно, произошла масштабная авария. На трассе Городище-Ровно-Староконстантинов столкнулись три автомобиля — один марки Renault, а два — Mercedes-Benz.

Во время инцидента шесть человек получили травмы. Сейчас движение автомобилей на участке затрудненное.

На место происшествия прибыли спасатели и правоохранители. Выясняются детали аварии.















Масштабная авария на Ровенщине: столкнулись три автомобиля, шестеро пострадавших / 4 фотографии

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Прокурор погиб в ДТП

В Полтавской области в результате автомобильной аварии погибла семья прокурора. Глава Сумской областной прокуратуры Александр Вольченко находился в салоне авто вместе с женой и дочерью.

Автомобиль Lexus, которым он руководил, столкнулся с грузовиком 36-летнего донетчанина.