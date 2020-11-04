Сотни дополнительных коек выделят для больных коронавирусом во Львове.

Места организуют в главных больницах города.

Так, планируют выделить 350 коек в отдельном корпусе больницы скорой помощи на ул. Миколайчука, 80 — в 1-ой городской больнице на ул. Ужгородской, 60 — в 8-ой городской больнице на ул. Навроцкого.

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Кроме того, еще 80 мест определили в 5-ой городской больнице на ул. Коновальца, также есть 40 коек в 4-ой больнице на ул. Свенцицкого.

По словам представителей местных органов власти, изначально для больных коронавирусом готовили 920 мест, сегодня 560 коек заняты.

Проблема с местами для больных коронавирусом

В Минздраве предупреждали, что ресурсы сферы оказания медицинской помощи в Украине больным коронавирусом не безграничны.

Эпидситуация в стране ухудшается, и больницы заполняются. В связи с этим может существовать угроза сортировки и выборочного лечения больных.

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Источник: Львовский горсовет