МОН опровергает информацию о двойных каникулах зимой.

— Информация по установлению в 2020/2021 учебном году зимних каникул в период с 28 декабря 2020 до 10 января 2021 и с 15 до 21 февраля 2021 является недостоверной, — отмечают в ведомстве.

МОН не предоставляло никаких официальных писем-рекомендаций по этому вопросу.

Руководители учебных заведений имеют право самостоятельно организовывать образовательный процесс и определять даты каникул. А в период карантина для безопасности учеников и работников школ каникулярный период может быть скорректирован в соответствии с эпидемиологической ситуации.

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Традиционно обучение в Украине осуществляется в рамках учебного года, который начинается в День знаний — 1 сентября, длится минимум 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года.

Когда школьники будут отдыхать зимой

Зимние каникулы 2020, согласно рекомендациям Министерства образования и науки, должны начаться в пятницу, 25 декабря, и закончиться в воскресенье, 10 января.

То есть начало приходится на католическое Рождество, когда в Украине государственный выходной.

Школьники будут отдыхать 17 дней и вернутся за парты 11 января 2021 года.