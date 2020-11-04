Кандидат в мэры Киева от партии Голос на местных выборах 2020 Сергей Притула доволен результатами гонки, несмотря на то, что ему не удалось одержать победу.

Сейчас он планирует оставаться в политике и активно развиваться в этой сфере, ведь, по его словам, дальнейшее функционирование политсилы — это вопрос его репутации.

Что касается результатов выборов главы Киева, то Притула доволен тем, что граждане его поддержали, несмотря на то, что сейчас есть недоверие к новым людям в политике.

— Трагедии никто не делает, результатом относительно доволен, потому что не рассчитывал на третье место, социология показывала второе, но, к сожалению, мой избиратель во многих случаях до участков не дошел. У меня было большое желание вмешаться в борьбу старых элит и новых некомпетентных кадров, промежуточным результатом я относительно доволен. Неуспех может немного огорчать, но на фоне тотальной потери доверия к новым лицам набрать такой процент — для меня это достижение, — комментирует Сергей Притула.

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Партии Голос удалось завоевать места в Киевсовете, сейчас Притула планирует участвовать в формировании фракции и программы ее функционирования.

— Фракция партии Голос — в Киевсовете. Этим я очень доволен. В ближайшее время мы будем понимать, это будет 9 или 10 мест. Вскоре у меня встреча с депутатами, которые будут формировать фракцию. Я не буду позволять им идти в свободное плавание, потому что это и моя репутационная история, поэтому я заинтересован в том, чтобы они выполняли те позиции, которые мы ставили перед собой во время предвыборной кампании, — добавляет кандидат.

Относительно будущих объединений с другими политсилами в рамках Киевсовета, Притула заявляет, что сейчас важны не конфигурации, а дела, которыми избранники будут заниматься.

— Мы будем обсуждать не какие-то объединительные процессы. Мы будем общаться о том, в какие комитеты пойдут наши люди для того, чтобы отстаивать позицию общины столицы, а не чьих-нибудь спонсоров, — объясняет Сергей Притула.

Также он планирует участвовать в развитии ячеек партии Голос в разных регионах страны.

— Готовимся к выезду в Черкассы для поддержки нашего кандидата, который вышел во второй тур на местных выборах. Я очень доволен, что кандидат от Голоса приобретает поддержку. То есть если хочется, то можется. Планы на будущее — держать наши местные ячейки в тонусе. Не только там, где они стали частью местной власти, но и там, где не прошли. Я заинтересован в этом, — рассказывает кандидат.

Кроме того, Сергей Притула планирует уже сейчас готовиться к предстоящим выборам.

— Я собираюсь работать на всеукраинском уровне, ведь местные выборы закончились, но подготовка к последующим выборам начинается, — подводит итог он.

Выборы мэра Киева

Во время местных выборов 2020, которые прошли 25 октября, киевляне избирали будущего мэра города.

Больше всего голосов, по предварительным результатам, получил действующий глава города Виталий Кличко.

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Фото: Сергей Притула