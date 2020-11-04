Кабинет министров на заседании 4 ноября утвердит стратегию развития физической культуры и выделит субвенции на период до 2028 года.

Министерство финансов предлагает к рассмотрению концепцию по управлению ликвидностью на 2020-2023 годы и утверждении плана мероприятий по ее реализации.

Правительство также планирует выделить средства для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии или заболевания, полученных во время участия в АТО.

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Министр обороны Андрей Таран внес на рассмотрение коллег вопрос об утверждении перечня компонентов жидкого ракетного топлива и других токсичных химических веществ, подлежащих утилизации в 2021-2022 годах, а также вопросы отчуждения автомобилей воинской части А0515.

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Будет урегулирован вопрос предоставления в 2020 году субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию отдельных приоритетных проектов развития общин и территорий.

Также в повестке дня — внесение изменений в устав акционерного общества Государственный экспортно-импортный банк Украины.

Covid-19 в Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не болеет коронавирусом. Глава Кабмина продолжает работать в обычном режиме.

24 октября стало известно о том, что на коронавирус заболел мэр Киева и кандидат на эту должность на местных выборах 2020 Виталий Кличко.