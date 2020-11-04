Правительство представит экономический аудит страны — дата

6 ноября в Украине состоится презентация экономического аудита страны.

Анонс объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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— В эту пятницу мы представим экономический аудит страны, а также экономическую видение до 2030 года. Это то, в чем нуждается страна для экономического прорыва, — сказал Шмыгаль на заседании 4 ноября.

Аудит будет охватывать все возможные аспекты в жизни страны — от экономики к доступности благ.

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Также правительство покажет презентации развития экономический векторов Украины до 2030 года.

Локдаун в Украине

Украина не будет введен локдаун по всей стране. Однако некоторые карантинные ограничения могут быть введены.

Ранее речь шла, что в Украине могут ввести комендантский час или карантин выходного дня, как это действует сейчас в Европе.