Правительство представит экономический аудит страны — дата

6 ноября в Украине состоится презентация экономического аудита страны.
Анонс объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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— В эту пятницу мы представим экономический аудит страны, а также экономическую видение до 2030 года. Это то, в чем нуждается страна для экономического прорыва, — сказал Шмыгаль на заседании 4 ноября.
Аудит будет охватывать все возможные аспекты в жизни страны — от экономики к доступности благ.
Также правительство покажет презентации развития экономический векторов Украины до 2030 года.
Локдаун в Украине
Украина не будет введен локдаун по всей стране. Однако некоторые карантинные ограничения могут быть введены.
Ранее речь шла, что в Украине могут ввести комендантский час или карантин выходного дня, как это действует сейчас в Европе.