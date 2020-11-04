В Офисе президента избавились от должности первого заместителя главы и помощников

Президент Владимир Зеленский вычеркнул из структуры Офиса президента должности первого заместителя главы и помощников.
Кроме того, президент изменил названия Директората по вопросам региональной политики и децентрализации и Департамента по вопросам государственного протокола и церемониала.
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В структуре Офиса президента теперь появились Служба государственного протокола и церемониала, Служба мониторинга и управления рисками, Директорат по вопросам региональной политики.
Зеленский уволил Трофимова
Первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова уволили.
Указ издал президент Владимир Зеленский 4 ноября.
В опубликованном указе говорится, что Трофимов уволен согласно поданному им заявлению.