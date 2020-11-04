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Факты / Украина / Политика

В Офисе президента избавились от должности первого заместителя главы и помощников

Президент Владимир Зеленский вычеркнул из структуры Офиса президента должности первого заместителя главы и помощников.

Кроме того, президент изменил названия Директората по вопросам региональной политики и децентрализации и Департамента по вопросам государственного протокола и церемониала.

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В структуре Офиса президента теперь появились Служба государственного протокола и церемониала, Служба мониторинга и управления рисками, Директорат по вопросам региональной политики.

Зеленский уволил Трофимова

Первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова уволили.

Указ издал президент Владимир Зеленский 4 ноября.

В опубликованном указе говорится, что Трофимов уволен согласно поданному им заявлению.

Источник: Офис президента

Фото: УНИАН

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