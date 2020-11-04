4 ноября в Украине отмечают День железнодорожника. Это профессиональный праздник всех работников, обеспечивающих функционирование железнодорожной сферы. К сожалению, сейчас эта сфера переживает не лучшие времена. Из-за недостаточного финансирования пассажирам иногда приходится терпеть ужасные условия в поездах — от тараканов до грязных туалетов.

Поэтому Факты ICTV подготовили материал о правах пассажиров, которые пользуются услугами железнодорожного транспорта, а также о механизмах, благодаря которым люди могут их отстаивать.

Права пассажиров поездов

С правами пассажиров железнодорожного транспорта можно подробно ознакомиться в Постановлении КМУ №252 от 19 марта 1997 О Порядке обслуживания граждан железнодорожным транспортом.

Согласно документу, граждане имеют право на пребывание в чистых и комфортных условиях, а проводники должны быть вежливыми и гарантировать хороший сервис.

Среди прав можно выделить следующие:

во всех вагонах поездов, кроме категории региональный, пассажиров должны круглосуточно бесплатно обеспечивать кипяченой водой;

постельное белье должно быть чистым, с соответствующей маркировкой Укрзализныци, его приносить и собирать должен проводник;

людям с инвалидностью, беременным, пенсионерам и маленьким детям застилать постель должны помогать проводники, это их обязанность;

состояние поездов должно соответствовать санитарным нормам, то есть в поездах не должно мусора, тараканов, а туалеты должны быть чистыми и убранными;

в поездах должно быть комфортная температура — как летом, так и зимой, в вагонах класса люкс должен работать кондиционер, а в плацкарте — вентиляция;

проводник должен обязательно разбудить пассажира за 30 минут до остановки.

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Что делать, если права нарушаются

Если пассажир не получает качественный сервис, он может сделать замечание железнодорожнику. Если тот не реагирует, можно обратиться к руководству Укрзализныци, Министерству инфраструктуры Украины, Укртрансбезопасности, Комитетам по защите прав потребителей.

Во всех вагонах есть плакаты с номерами телефонов, куда может звонить пассажир за поддержкой. Кроме того, соответствующие разделы есть на официальных сайтах вышеперечисленных структур.

Но готовя жалобу, важно помнить о важном моменте — доказательной базе.

— Нужна доказательная база — фото, видео, аудио, их можно записать на телефон, диктофон. Свидетельства людей также являются доказательством. Только с их помощью можно доказать, что права человека нарушили и его голос будет услышан, — говорит юрист Иван Либерман.

Обращаясь с жалобой, пассажир имеет право на улучшение условий проезда, если в то время она еще находится в поезде. Например, его могут перевести в более комфортный вагон, обеспечить ее другим местом или решить вопрос с температурой или постельным бельем.

Кроме того, он может получить компенсацию, но это касается только страховых случаев.

— Можно взыскать со страховой компании определенную сумму денег. Страховая компания выплачивает средства не только в случае наступления страхового случая, а также в случае ненадлежащего оказания услуг. Все пассажиры у нас застрахованы на всех видах перевозок. Страхование входит в стоимость билета, — объясняет юрист Иван Либерман.

По его словам, редко такие дела доходят до судов. И идти с исками стоит только в случае нанесения большого вреда и с наличием доказательной базы, тогда можно доказать свою правоту.

Несмотря на это, граждане Украины должны отстаивать свои права на комфортный проезд. Ведь соответствующие органы реагируют на замечания — это их обязанность. И это важно не только в контексте необходимости доказать свое право в определенной ситуации.

— Это не только о защите своих прав, это поможет изменить ситуацию в этой области. Сегодня одного человека слышит весь мир. И это действительно так. Нужно распространять информацию о нарушениях в соцсетях, СМИ, — подводит итог эксперт.

Снижение цен на поезда УЗ

30 октября стало известно, что Укрзализныця снижает тарифы на билеты первого класса поездов Интерсити+ еще на 15%.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Подробнее о ценах на билеты на поезда Укрзализныци читайте на Фактах ICTV.

Людмила Грубник

Фото: Укрзализныця