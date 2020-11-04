4 ноября состоится очередное заседание Верховной Рады. На нем народные избранники рассмотрят ряд важных законопроектов.

В частности депутаты рассмотрят внесение изменений в Государственный бюджет Украины 2020.

В первом чтении парламентарии будут голосовать за изменения закона О судоустройстве и статусе судей.

Также в первом чтении будет два законопроекта об изменениях в Уголовном кодексе Украины.

Читайте: Рада согласовала помощь безработным и работодателям на время пандемии Covid-19

Во втором чтении депутаты рассмотрят президентский законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий.

На повестку дня выносится три президентских законопроекта о ратификации, в частности о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам.

С 16.00 начнется работа в комитетах и ​​группах.

Верховна Рада — порядок денний

На прошлом заседании Верховная Рада поддержала проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчество во втором чтении.

За законопроект №2450 проголосовали 259 народных депутатов.