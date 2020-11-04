Кабинет министров Украины на заседании 4 ноября позволил местным советам использовать средства образовательной субвенции. Их потратят на средства защиты для школ, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

Средства возьмут из государственного бюджета. Местная власть должна закупить товары, которые необходимы для обеспечения безопасного учебного процесса в учреждениях общего среднего образования.

Читайте: Ученикам хотят запретить телефоны в школах — законопроект

— Соответствующие изменения были внесены в постановление Кабинета Министров Украины от 14 января 2015 № 6, — сообщили в правительстве.

Согласно данным прессслужбы Кабмина, в 2020 году остатки субвенций потратят на средства индивидуальной защиты: защитные маски, одноразовые перчатки, защитные щитки и дезинфекционные средства, пирометры (инфракрасные термометри) и услуги по дезинфекции помещений.

Школа не может требовать подписывать информационную согласие на Сovid-19

Минздрав получил жалобу от родителей, что школы заставляют подписывать информационную согласие о том, что учебное заведение не несет ответственности за распространение коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что это просто самодеятельность, а согласие не является документом.

Фото: Dreamstime