Народный депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк во время заседания Верховной Рады 4 ноября смотрел фильм.
Парламентарий постоянно менял позы и закрывал рукой экран мобильного телефона, чтобы не попасть в объективы камер журналистов.
Через некоторое время Беленюк решил еще и надеть наушники.
Однако журналисты все же разместили видео с нардепом.
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“Сладкий сон” Беленюка
Это уже не первый курьез, который произошел с народным депутатом от Слуги народа.
В сентябре 2019 года, во время своей первой сессии, Жан Беленюк заснул на рабочем месте.
Тогда журналисты, которые были в Раде, говорили, что спортсмен все же вставал, чтобы проголосовать за законопроекты.