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Факты / Украина / Политика

Поймали на горячем: нардеп Жан Беленюк смотрел фильм во время заседания Рады

Народный депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк во время заседания Верховной Рады 4 ноября смотрел фильм.

Парламентарий постоянно менял позы и закрывал рукой экран мобильного телефона, чтобы не попасть в объективы камер журналистов.

Через некоторое время Беленюк решил еще и надеть наушники.

Однако журналисты все же разместили видео с нардепом.

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“Сладкий сон” Беленюка

Это уже не первый курьез, который произошел с народным депутатом от Слуги народа.

В сентябре 2019 года, во время своей первой сессии, Жан Беленюк заснул на рабочем месте.

Тогда журналисты, которые были в Раде, говорили, что спортсмен все же вставал, чтобы проголосовать за законопроекты.

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