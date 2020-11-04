Верховная Рада начнет пленарное заседание 4 ноября в 10.00.

Народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в частности внесение изменений в Государственный бюджет Украины 2020 и изменения закона О судоустройстве и статусе судей.

Кроме того, нардепы в первом чтении будут голосовать за два законопроекта об изменениях в Уголовном кодексе Украины.

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Также на пленарном заседании 4 ноября парламент будет рассматривать три президентских законопроекта о ратификации, в частности о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам.

Заседание Рады 3 ноября

3 ноября Рада приняла изменения в госбюджет, в части поддержки безработных и работодателей, которые сталкиваются с последствиями распространения коронавируса.

Законопроект должен создать условия для развития экономики и содействия создания новых рабочих мест. Депутаты предлагают привлечь работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места прежде всего для граждан, недостаточно конкурентоспособны на рынке труда.