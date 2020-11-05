Заседание Верховной Рады Украины 5 ноября начнется в 10.00.

В четверг у народных депутатов насыщенная повестка дня, они планируют рассмотреть проекты законов о Государственном бюджете Украины на 2021 год и о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Кроме того, в планах рассмотрение в первом чтении проекта закона об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы, а также внесение изменений в законодательство, регламентирующее деятельность системы судоустройства и статус судей.

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Также народные депутаты хотят пересмотреть вопрос государственной помощи семьям, где воспитываются дети с тяжелыми болезнями, и оказания помощи по частичной безработице на период карантина.

Заседание Рады 4 ноября

Во время заседания Верховной Рады Украины 4 ноября нардепы приняли документ об уменьшении налогов для предприятий в области культуры и туризма.

Таким образом их хотят поддержать в непростой период карантина.

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