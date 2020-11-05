PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Бюджет и антикоррупционная политика: онлайн-трансляция Рады 5 ноября

Заседание Верховной Рады Украины 5 ноября начнется в 10.00.

В четверг у народных депутатов насыщенная повестка дня, они планируют рассмотреть проекты законов о Государственном бюджете Украины на 2021 год и о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Кроме того, в планах рассмотрение в первом чтении проекта закона об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы, а также внесение изменений в законодательство, регламентирующее деятельность системы судоустройства и статус судей.

Читайте: Рада регламентирует деятельность КСУ законом, а не регламентом суда

Также народные депутаты хотят пересмотреть вопрос государственной помощи семьям, где воспитываются дети с тяжелыми болезнями, и оказания помощи по частичной безработице на период карантина.

Заседание Рады 4 ноября

Во время заседания Верховной Рады Украины 4 ноября нардепы приняли документ об уменьшении налогов для предприятий в области культуры и туризма.

Таким образом их хотят поддержать в непростой период карантина.

Подробнее о заседании Рады 4 ноября читайте на Фактах ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка