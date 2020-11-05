Из Фонда для борьбы с коронавирусом планируют потратить 60 млн грн для заготовки гипериммунной плазмы, с помощью которой хотят лечить больных Covid-19.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

— Дополнительно 60 млн — это обеспечение учреждений здравоохранения, которые осуществляют заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов расходными материалами для тестирования на выявление антител к коронавирусу, — отметил Виктор Ляшко.

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Как ранее заявляли в Минздраве, в Украине для лечения пациентов хотят изготавливать иммуноглобулин из плазмы переболевших коронавирусом.

Изменения карантина в Украине

Виктор Ляшко сообщил, что в Украине не будут вводить дополнительную карантинную зону.

Хотя в стране могут изменять требования к мерам, которые действуют на той или иной территории.

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