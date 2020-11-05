Доступная ипотека на покупку жилья будет выдаваться по ставкам от 5 до 7%. Процентные ставки будут фиксированными на весь период кредитования.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Он рассказал, что скоро создадут специальную кампанию, которую будет докапитализировать правительство. Она будет обеспечивать создание финансово-кредитных механизмов, а также запускать ипотечное кредитование и финансовый лизинг на жилье на приемлемых условиях.

— Планируется, что такие кредиты будут предоставляться в сумме до 2 млн гривен по низким процентным ставкам, приблизительно от 5 до 7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев. Первый взнос — не менее 20%, — отметил Марченко.

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Он также добавил, что предусмотрено еще и такое требование как более 52 м² на одного человека. Речь идет о первичном рынке жилья.

— Второе направление — финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса, — отметил Марченко

На первом этапе предполагается предоставить 12,5 тысячи ипотечных кредитов и купить 18,8 тысячи квартир в финансовый лизинг.

Спрос на ипотеку

В июле-сентябре после смягчения карантина в Украине возобновилось кредитование.

В третьем квартале 2020 года спрос на ипотеку среди населения в банках вырос до рекордного уровня с 2013 года.

Также был зафиксирован самый высокий уровень одобрения заявок на получение ипотеки за всю историю исследований Национального банка Украины.