Повторные выборы городского головы Одессы назначены на 15 ноября. Во втором туре местных выборов примут участие действующий мэр города Геннадий Труханов (партия Доверяй делам) и Николай Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь).

Соответствующее решение было принято Одесской городской территориальной избирательной комиссией.

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Постановлением утвержден текст избирательного бюллетеня для повторного голосования на выборах городского головы.

— В избирательный бюллетень для повторного голосования включены кандидаты на пост городского головы Одессы, которые по результатам голосования на первых местных выборах 25 октября 2020 года получили наибольшее количество голосов избирателей — Николай Леонидович Скорик и Труханов Геннадий Леонидович, — сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Количество избирателей, проголосовавших за того или иного кандидата, не указано.

Выборы на Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что выборы на Донбассе могут пройти 31 марта 2020 года.

Подготовленный украинской стороной План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, что и будет способствовать проведению выборов.

Источник: Одесский городской совет