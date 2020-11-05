Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Министерство здравоохранения работает над различными сценариями продолжения адаптивного карантина в условиях пандемии коронавируса.

Они будут представлены в ближайшее время.

— Сегодня Минздрав работает над сценариями продолжения адаптивного карантина. Анонсов делать не буду, потому что на самом деле прорабатываются различные варианты. Вчера были разговоры с французскими и немецкими эпидемиологами. Мы смотрим и ищем лучшие практики, — отметил Шмыгаль.

По его словам, вероятно, основой противоэпидемиологических мер будет адаптивный карантин, ведь украинская экономика не должна страдать от тотального локдауна.

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Кроме того Денис Шмыгаль считает, что до конца ноября в Украине показатель количества больных коронавирусом может достичь 15 тыс. человек в сутки, а до конца 2020 года — до 20 тыс. человек в сутки.

— К сожалению, наши прогнозы показывают довольно быстрый рост до конца года. До конца месяца мы можем получить 15 тыс. человек, это уже не секрет. К концу года эта цифра может вырасти и до 20 тыс., — сказал премьер-министр.

Также Шмыгаль отметил, что отечественная медицинская система готовится к такому вызову и выдержит нагрузку.

Бывший замглавы Минздрава и руководитель центра экономики здравоохранения KSE Павел Ковтонюк отметил, что правительство должно пересмотреть действующую систему адаптивного карантина в Украине по примеру Германии.

По его словам, Украине нужно перейти к национальным ограничениям и отказаться от карантинных зон

— Сделать пакет, подобный немецким жестким ограничениям, которые, тем не менее, дают работать таким отраслям, которые влияют на нашу экономику и на нашу жизнь. Это еще не поздно сделать, — заявил Ковтонюк.

Он отметил, что это позволит избежать пиковой нагрузки на больничную систему Украины.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 ноября в Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса за сутки — 9 850.

За минувшие сутки госпитализированы 1 269 человек, выздоровели 8 378 украинцев. Умерли от коронавируса 193 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев — 983, Харьковской области — 771, Хмельницкой — 550, Запорожской — 523 и Донецкой — 506.