По состоянию на 5 ноября в Киеве зафиксировали 983 новых случая коронавируса. Это самый высокий показатель за все время пандемии.
Всего в столице 41 373 подтвержденных случая заболевания Covid-19.
5 ноября Киев зафиксировал наибольшее количество новых случаев за сутки в Украине.
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Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.