По состоянию на 5 ноября в Киеве зафиксировали 983 новых случая коронавируса. Это самый высокий показатель за все время пандемии.

Всего в столице 41 373 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

5 ноября Киев зафиксировал наибольшее количество новых случаев за сутки в Украине.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: