Саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 года в Киеве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Я сегодня уже могу сообщить официально, что окончательно принято решение, что саммит Крымской платформы состоится в мае в 2021 году, — сказал глава ведомства.

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Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств.

Второй — уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень неправительственных экспертов.

К работе платформы также планируют привлечь экспертов: представителей общественных организаций, аналитических и исследовательских центров, академических учреждений.

Как состоялась аннексия Крыма

16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый “референдум” о статусе полуострова.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о “включении Крыма в состав РФ”. Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.

Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна цивилизованная страна не признали результаты голосования на так называемом “референдуме” и ввели санкции против России.