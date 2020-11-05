Во Львове для пациентов, больных коронавирусом, готовят дополнительные места, где при необходимости смогут разместить 350 человек.

Новое отделение разместится в одном из корпусов Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова, часть из которого снимал медицинский колледж. Сейчас идет ремонт и разворачивают кислородные точки.

Ориентировочная стоимость работ составляет минимум 30 млн грн.

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Для работы в новом отделении срочно ищут врачей и младший медицинский персонал. Сейчас в Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова есть 300 коек для больных Covid-19, однако 280 из них уже заняты.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 ноября коронавирусом в Украине заболели еще 9 850 человек, что является новым антирекордом. Общее количество инфицированных составляет 430 467.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

Во Львовской области за сутки заболели еще 430 человек, из них 216 — жители Львова. С начала пандемии в области зафиксировано 32 069 случаев коронавируса.