Митинг на Грушевского: между евробляхерами и полицией начались столкновения

В Киеве участники массовой акции Авто Евро Сила заблокировали движение на перекрестке улицы Грушевского и Крепостного переулка.

Митингующие на автомобилях с европейской регистрацией поставили ультиматум власти — если законопроекты, которые их интересуют, не будут рассмотрены до 13.00, они снова перекроют улицу Грушевского, правительственный квартал и основные трассы Украины.

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Они уже начали розтавляты шины на улице.

Правоохранители пытаются разогнать протестующих и освободить движение для транспорта.

Улица Грушевского сейчас перкрита от стадиона Динамо до станции метро Арсенальная. На улицах Институтская, Московская, Мечникова, Крещатик, Кловский узвивз, бульвар Леси Украинский образовались пробки.

Митинги под Радой

Под зданием Верховной Рады несколько дней подряд проходят митинги владельцев авто с иностранной регистрацией.

Участники акции протеста требуют доступной растаможки авто и принятия законопроекта №3704. Люди свистят в дудки, получают дымовые шашки и скандируют слово “закон”. По этому законопроекту процедура растаможивания автомобиля с иностранной регистрацией будет стоить дешевле — € 300-600.

Фото: Патрульная полиция Киева