В связи с активным распространением коронавируса в Украине, некоторые области не готовы к ослаблению карантинных мер. Больше всего больных на Буковине, Житомирской и Хмельницкой областях.

Самый низкий показатель больных коронавирусом в Кировоградской области — 110,6 (-), Днепропетровской области — 143,2 (+) и Винницкой области — 185,9 (+).

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Больше всего больных на 100 тыс. населения в Черновицкой области — 571,9 (+), в Хмельницкой области — 483,5 (+) и Житомирской области — 478,5 (+).

Согласно данным Министерства здравоохранения, к ослаблению карантина не готовы:

Волынская область;

Винницкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Донецкая область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область:

Кировоградская область;

Луганская область;

Львовская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область;

город Киев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 ноября, в Украине зафиксировали новый антирекорд больных коронавирусом — 9 850. Умерло — 193 человека.

С начала пандемии болезнь обнаружили у 430 467 украинцев.

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