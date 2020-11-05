В связи с активным распространением коронавируса в Украине, некоторые области не готовы к ослаблению карантинных мер. Больше всего больных на Буковине, Житомирской и Хмельницкой областях.
Самый низкий показатель больных коронавирусом в Кировоградской области — 110,6 (-), Днепропетровской области — 143,2 (+) и Винницкой области — 185,9 (+).
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Больше всего больных на 100 тыс. населения в Черновицкой области — 571,9 (+), в Хмельницкой области — 483,5 (+) и Житомирской области — 478,5 (+).
Согласно данным Министерства здравоохранения, к ослаблению карантина не готовы:
- Волынская область;
- Винницкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Донецкая область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область:
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область;
- город Киев.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 5 ноября, в Украине зафиксировали новый антирекорд больных коронавирусом — 9 850. Умерло — 193 человека.
С начала пандемии болезнь обнаружили у 430 467 украинцев.
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