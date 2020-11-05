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Факты / Украина / Общество

Хуже всего на Буковине: какие области не готовы к ослаблению карантина

В связи с активным распространением коронавируса в Украине, некоторые области не готовы к ослаблению карантинных мер. Больше всего больных на Буковине, Житомирской и Хмельницкой областях.

Самый низкий показатель больных коронавирусом в Кировоградской области — 110,6 (-), Днепропетровской области — 143,2 (+) и Винницкой области — 185,9 (+).

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Больше всего больных на 100 тыс. населения в Черновицкой области — 571,9 (+), в Хмельницкой области — 483,5 (+) и Житомирской области — 478,5 (+).

Согласно данным Министерства здравоохранения, к ослаблению карантина не готовы:

  • Волынская область;
  • Винницкая область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Донецкая область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Полтавская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область:
  • Кировоградская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Херсонская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область;
  • город Киев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 ноября, в Украине зафиксировали новый антирекорд больных коронавирусом — 9 850.  Умерло — 193 человека.

С начала пандемии болезнь обнаружили у 430 467 украинцев.

Фото: Dreamstime

Источник: Минздрав

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