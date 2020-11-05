Результаты выборов в США не изменят вектор сотрудничества между странами.
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
— Несмотря на то, что сейчас появилось много комментариев и прогнозов о том, какими будут отношения Украины и США после выборов, я хочу заявить официальную нашу позицию.
Какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем успешно развивать в дальнейшем стратегическое партнерство между странами. В этом нет никаких сомнений.
Глава ведомства отметил, что отношения между Украиной и США не базируются на персоналиях.
— Никто и ничто не сможет остановить развитие наших отношений и поддержку США территориальной целостности Украины.
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Результати виборів у США
Підрахунок голосів у ключових штатах США ще триває, однак кандидат від Демократичної партії Джо Байден вже отримав повноцінну перемогу у Вісконсині та Мічигані.
Від оголошення перемоги над Дональдом Трампом його відділяє шість голосів. Для цього демократу потрібно виграти ще в одному штаті, наприклад у Неваді чи Пенсільванії.
Результаты выборов в США