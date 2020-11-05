Результаты выборов в США не изменят вектор сотрудничества между странами.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Несмотря на то, что сейчас появилось много комментариев и прогнозов о том, какими будут отношения Украины и США после выборов, я хочу заявить официальную нашу позицию.

Какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем успешно развивать в дальнейшем стратегическое партнерство между странами. В этом нет никаких сомнений.