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Факты / Украина / Политика

Никто и ничто не остановит сотрудничество между странами: Кулеба о результатах выборов в США

Результаты выборов в США не изменят вектор сотрудничества между странами.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Несмотря на то, что сейчас появилось много комментариев и прогнозов о том, какими будут отношения Украины и США после выборов, я хочу заявить официальную нашу позицию.

Какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем успешно развивать в дальнейшем стратегическое партнерство между странами. В этом нет никаких сомнений.

Глава ведомства отметил, что отношения между Украиной и США не базируются на персоналиях.

— Никто и ничто не сможет остановить развитие наших отношений и поддержку США территориальной целостности Украины.

Читайте: Результаты выборов в США: Байден побеждает Трампа (ОНЛАЙН)

Результати виборів у США

Підрахунок голосів у ключових штатах США ще триває, однак кандидат від Демократичної партії Джо Байден вже отримав повноцінну перемогу у Вісконсині та Мічигані.

Від оголошення перемоги над Дональдом Трампом його відділяє шість голосів. Для цього демократу потрібно виграти ще в одному штаті, наприклад у Неваді чи Пенсільванії.

Результаты выборов в США

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