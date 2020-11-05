Дворец спорта – единственное место в Киеве, способное справиться с нагрузкой тепловых пушек, которые включат для обогрева коронавирусных больных.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий объяснил, почему это место выбрали для развертывания мобильного госпиталя.

По его словам, во время подготовки к Евро-2012 для НСК Олимпийский и Дворца спорта построили специальную подстанция, а для работы тепловых пушек необходимо много электроэнергии.

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Он согласился с тем, что больница, конечно, лучше Дворца спорта, но в данной ситуации – это лучший вариант, отметив, что РФ уже давно подобные спортивные сооружения переоборудовала под такие госпитали.

Его развертывание, как отметил Радуцкий, может занять до трех дней.

Дополнительные госпитали из-за Covid-19

Решение о разворачивании в Киеве, Одессе и Мариуполе дополнительных больших госпиталей для больных коронавирусом на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны принято 11 октября.

По прогнозам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до конца ноября показатель количества больных коронавирусом в Украине может достичь 15 тыс. человек в сутки, а до конца 2020 года – до 20 тыс.

Источник: PavlovskyNEWS