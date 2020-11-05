Обновлено в 13.14. Станцию метро площадь Льва Толстого и пересадку на Дворец спорта открыли для пассажиров.

Сейчас она работает в обычном режиме. Взрывоопасных устройств не обнаружили.

12.14. В Киеве станция метро Площадь Льва Толстого закрыта для пассажиров в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, в КГГА отметили, что станция Дворец спорта также закрыта на вход и выход для граждан, а также переход на станцию Площадь Льва Толстого.

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После завершения проверки на наличие взрывоопасных предметов будет опубликована информация об открытии станций Киевского метрополитена.

Минировании станций метро

3 ноября поступило анонимное сообщение о минировании станции метро Крещатик. На время проверки станцию закрыли на вход и выход.

В ходе осмотра станции на наличие взрывчатых устройств ничего не было найдено.