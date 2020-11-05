Украина планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из западных областей.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире одного из украинских телеканалов.

— Мы планируем создать не только свободную экономическую зону на Донбассе, но и еще другую свободную экономическую зону в Западной Украине. Сегодня эти две зоны, две экономические возможности также должны сработать на объединение страны, на равенство возможностей, которые мы хотим сегодня предоставить.

Руководитель Офиса добавил, что сейчас вопрос создания экономической зоны еще решается.

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Опрос Зеленского

Один из вопросов президента во время местных выборов касался необходимости создания свободной экономической зоны на Донбассе.

По словам Владимира Зеленского, введение СЭЗ для Донбасса — это важный момент для завершения войны.