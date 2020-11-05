Коронавирус в Украине 5 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни, из них детей — 369, медработников — 514.
Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили в 430 467 украинцев.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.
Также за последние сутки:
- госпитализировано — 1 269 человек;
- летальных случаев — 193;
- выздоровели — 8 378 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 75 598 (методом ПЦР — 46 856, методом ИФА — 28 742).
Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания
Сколько больных в регионах:
- Киев — 41 373 случая;
- Винницкая область — 11 644 случая;
- Волынская область — 14 889 случаев;
- Днепропетровская область — 16 600 случаев;
- Донецкая область — 12 873 случаи;
- Житомирская область — 16 598 случаев;
- Закарпатская область — 15 849 случаев;
- Запорожская область — 11 750 случаев;
- Ивано-Франковская область — 22 521 случай;
- Киевская область — 18 329 случаев;
- Кировоградская область — 2 813 случаев;
- Луганская область — 4 104 случая;
- Львовская область — 32 069 случаев;
- Николаевская область — 9 306 случаев;
- Одесская область — 26 838 случаев;
- Полтавская область — 11 079 случаев;
- Ровенская область — 20 671 случай;
- Сумская область — 13 196 случаев;
- Тернопольская область — 21 499 случаев;
- Харьковская область — 40 330 случаев;
- Херсонская область — 48 52 случая;
- Хмельницкая область — 17 989 случаев;
- Черкасская область — 10 085 случаев;
- Черновицкая область — 23 708 случаев;
- Черниговская область — 9 502 случая.
Коронавирус 4 ноября
В Украине по состоянию на утро 4 ноября коронавирусом заболели еще 9 524 человека, от начала пандемии уже 420 617.
В целом полностью побороть болезнь удалось 176 404 пациентам, за сутки — 7 536 больным.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 7 731 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 199 больных.