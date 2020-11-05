Коронавирус в Украине 5 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни, из них детей — 369, медработников — 514.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили в 430 467 украинцев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

Также за последние сутки:

госпитализировано — 1 269 человек;

летальных случаев — 193;

выздоровели — 8 378 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 75 598 (методом ПЦР — 46 856, методом ИФА — 28 742).

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Сколько больных в регионах:

Киев — 41 373 случая;

Винницкая область — 11 644 случая;

Волынская область — 14 889 случаев;

Днепропетровская область — 16 600 случаев;

Донецкая область — 12 873 случаи;

Житомирская область — 16 598 случаев;

Закарпатская область — 15 849 случаев;

Запорожская область — 11 750 случаев;

Ивано-Франковская область — 22 521 случай;

Киевская область — 18 329 случаев;

Кировоградская область — 2 813 случаев;

Луганская область — 4 104 случая;

Львовская область — 32 069 случаев;

Николаевская область — 9 306 случаев;

Одесская область — 26 838 случаев;

Полтавская область — 11 079 случаев;

Ровенская область — 20 671 случай;

Сумская область — 13 196 случаев;

Тернопольская область — 21 499 случаев;

Харьковская область — 40 330 случаев;

Херсонская область — 48 52 случая;

Хмельницкая область — 17 989 случаев;

Черкасская область — 10 085 случаев;

Черновицкая область — 23 708 случаев;

Черниговская область — 9 502 случая.

Коронавирус 4 ноября

В Украине по состоянию на утро 4 ноября коронавирусом заболели еще 9 524 человека, от начала пандемии уже 420 617.

В целом полностью побороть болезнь удалось 176 404 пациентам, за сутки — 7 536 больным.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 7 731 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 199 больных.