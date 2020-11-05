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Факты / Украина / Общество

В Украине новый антирекорд суточного прироста Covid-19

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни, из них детей — 369, медработников — 514.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили в 430 467 украинцев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

Также за последние сутки:

  • госпитализировано — 1 269 человек;
  • летальных случаев — 193;
  • выздоровели — 8 378 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 75 598 (методом ПЦР — 46 856, методом ИФА — 28 742).

Коронавирус в Украине 5 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Сколько больных в регионах:

  • Киев — 41 373 случая;
  • Винницкая область — 11 644 случая;
  • Волынская область — 14 889 случаев;
  • Днепропетровская область — 16 600 случаев;
  • Донецкая область — 12 873 случаи;
  • Житомирская область — 16 598 случаев;
  • Закарпатская область — 15 849 случаев;
  • Запорожская область — 11 750 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 22 521 случай;
  • Киевская область — 18 329 случаев;
  • Кировоградская область — 2 813 случаев;
  • Луганская область — 4 104 случая;
  • Львовская область — 32 069 случаев;
  • Николаевская область — 9 306 случаев;
  • Одесская область — 26 838 случаев;
  • Полтавская область — 11 079 случаев;
  • Ровенская область — 20 671 случай;
  • Сумская область — 13 196 случаев;
  • Тернопольская область — 21 499 случаев;
  • Харьковская область — 40 330 случаев;
  • Херсонская область — 48 52 случая;
  • Хмельницкая область — 17 989 случаев;
  • Черкасская область — 10 085 случаев;
  • Черновицкая область — 23 708 случаев;
  • Черниговская область — 9 502 случая.

Коронавирус 4 ноября

В Украине по состоянию на утро 4 ноября коронавирусом заболели еще 9 524 человека, от начала пандемии уже 420 617.

В целом полностью побороть болезнь удалось 176 404 пациентам, за сутки — 7 536 больным.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 7 731 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 199 больных.

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