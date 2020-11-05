За октябрь работодатели подали в Фонд социального страхования заявления-расчеты на оплату более 396 тыс. листков нетрудоспособности на общую сумму 1,2 млрд грн.

Это почти на 130 тыс. (49%) больничных больше, чем в сентябре 2020 года.

Финансирование пособия по временной нетрудоспособности осуществляется ФССУ на основании полученной от страхователя (работодателя) заявления-расчета, от срока подачи которого зависит дата финансирования материального обеспечения.

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