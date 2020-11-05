За октябрь работодатели подали в Фонд социального страхования заявления-расчеты на оплату более 396 тыс. листков нетрудоспособности на общую сумму 1,2 млрд грн.
Это почти на 130 тыс. (49%) больничных больше, чем в сентябре 2020 года.
Финансирование пособия по временной нетрудоспособности осуществляется ФССУ на основании полученной от страхователя (работодателя) заявления-расчета, от срока подачи которого зависит дата финансирования материального обеспечения.
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✅ Упродовж минулого місяця роботодавці подали до Фонду соціального страхування України заяви-розрахунки на оплату понад…
Опубликовано Фонд соціального страхування України Четверг, 5 ноября 2020 г.
Коронавирус в Украине 5 ноября
По состоянию на 5 ноября в Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса за сутки — 9 850.
За день госпитализировали 1 269 больных, а выздоровели 8 378 украинцев. Умерли из-за осложнений коронавируса 193 человека.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Киеве — 983, Харьковской области — 771, Хмельницкой — 550, Запорожской — 523 и Донецкой — 506.