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Факты / Украина / Общество

В Украине резкий рост количества больничных — Фонд соцстрахования

За октябрь работодатели подали в Фонд социального страхования заявления-расчеты на оплату более 396 тыс. листков нетрудоспособности на общую сумму 1,2 млрд грн.

Это почти на 130 тыс. (49%) больничных больше, чем в сентябре 2020 года.

Финансирование пособия по временной нетрудоспособности осуществляется ФССУ на основании полученной от страхователя (работодателя) заявления-расчета, от срока подачи которого зависит дата финансирования материального обеспечения.

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✅ Упродовж минулого місяця роботодавці подали до Фонду соціального страхування України заяви-розрахунки на оплату понад…

Опубликовано Фонд соціального страхування України Четверг, 5 ноября 2020 г.

Коронавирус в Украине 5 ноября

По состоянию на 5 ноября в Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса за сутки — 9 850.

За день госпитализировали 1 269 больных, а выздоровели 8 378 украинцев. Умерли из-за осложнений коронавируса 193 человека.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Киеве — 983, Харьковской области — 771, Хмельницкой — 550, Запорожской — 523 и Донецкой — 506.

Фото: Dreamstime

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