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Факты / Украина / Общество

Требовать от работников результаты ПЦР-тестирования незаконно — Ляшко

Требовать от работников предприятий и государственных учреждений отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус противоречит украинскому законодательству.

Об этом во время брифинга заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Большое количество руководителей учреждений не допускает людей на работу после того, как врач закрыл им больничный, и требует отрицательный ПЦР-тест. Это противоречит нашему законодательству.

В то же время Виктор Ляшко объяснил, что существует только три причины для закрытия больничного человеку с коронавирусом:

  1. Проходит 10 дней с первого дня появления симптомов, при этом три дня симптомы отсутствуют;
  2. 10 дней после получения положительного результата ПЦР, при этом три дня симптомы отсутствуют;
  3. Получение отрицательного теста ПЦР.

Красная зона: как будут работать школы и садики

Также во время брифинга Виктор Ляшко рассказал, как будут работать школы и садики в красной зоне карантина в Украине.

На фоне предложенных карантинных ограничений Минздрав планирует разрешить работу детских садов и школ в красной зоне.

Школы будут посещать только ученики начальной школы, 1-4 классов. Старшие ученики перейдут на дистанционную систему обучения.

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