PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Запрет концертов в Украине и локдаун в Греции: главное о коронавирусе 5 ноября

5 ноября в мире и Украине продолжают фиксировать ухудшение эпидситуации. Во многих странах ужесточают карантинные меры, хотя есть государства, где ограничения ослабляют.

По состоянию на четверг в мире выявили 48 млн подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — более 700 тыс. новых.

Украина с 430 467 подтвержденными и 9 850 новыми случаями Covid-19 занимает 20 место в этом антирейтинге. 5 ноября в стране зафиксировали очередной антирекорд суточного прироста.

В связи с распространением коронавируса во многих странах мира усиливают карантин — в течение октября о введении ограничений заявляли представители властей Франции, Италии, Испании, Германии, Чехии, Болгарии, Швейцарии, Польши, Словакии, Великобритании.

О новых мерах борьбы с коронавирусом заявили и в Турции, в стране собираются ограничить работу общественных заведений питания, театров и кино. А в Греции вводят локдаун на три недели.

А Израиль наоборот ослабляет карантин — с 8 ноября в стране разрешили работу уличных магазинов.

Читайте: Уже 48 млн больных: коронавирус в мире 5 ноября

В Украине самая сложная эпидситуация в Харьковской, Львовской и Одесской областях, а также в Киеве — 41 373 подтвержденных случая заболевания Covid-19 и 983 новых.

Пока в стране действует адаптивный карантин — до 31 декабря 2020 года. Согласно официальной позиции Минздрава, пока введение локдауна в Украине не предвидится, хотя ужесточения могут быть.

Так, в Украине могут ввести новые ограничения, среди них:

  • отдельное время для обслуживания пожилых людей в магазинах — с 10.00 до 12.00;
  • ограничение работы заведений питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ;
  • запрет на проведение всех массовых культурных мероприятий;
  • ограничение деятельности спортивных залов, бассейнов;
  • запрет на работу заведений, которые не соблюдают санитарные нормы.

Эти рекомендации пока находятся на рассмотрении.

Кроме того, в населенных пунктах красной зоны хотят разрешить работу только детских садиков и школ с 1 по 4 класс.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 5 ноября, за последние сутки в стране 1 269 больных госпитализировали в больницы.

За день вирус унес жизни 193 людей, выздороветь удалось 8 378 пациентам.

Подробнее о коронавирусе в Украине и мире читайте на Фактах ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка