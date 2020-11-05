5 ноября в мире и Украине продолжают фиксировать ухудшение эпидситуации. Во многих странах ужесточают карантинные меры, хотя есть государства, где ограничения ослабляют.

По состоянию на четверг в мире выявили 48 млн подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — более 700 тыс. новых.

Украина с 430 467 подтвержденными и 9 850 новыми случаями Covid-19 занимает 20 место в этом антирейтинге. 5 ноября в стране зафиксировали очередной антирекорд суточного прироста.

В связи с распространением коронавируса во многих странах мира усиливают карантин — в течение октября о введении ограничений заявляли представители властей Франции, Италии, Испании, Германии, Чехии, Болгарии, Швейцарии, Польши, Словакии, Великобритании.

О новых мерах борьбы с коронавирусом заявили и в Турции, в стране собираются ограничить работу общественных заведений питания, театров и кино. А в Греции вводят локдаун на три недели.

А Израиль наоборот ослабляет карантин — с 8 ноября в стране разрешили работу уличных магазинов.

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В Украине самая сложная эпидситуация в Харьковской, Львовской и Одесской областях, а также в Киеве — 41 373 подтвержденных случая заболевания Covid-19 и 983 новых.

Пока в стране действует адаптивный карантин — до 31 декабря 2020 года. Согласно официальной позиции Минздрава, пока введение локдауна в Украине не предвидится, хотя ужесточения могут быть.

Так, в Украине могут ввести новые ограничения, среди них:

отдельное время для обслуживания пожилых людей в магазинах — с 10.00 до 12.00;

ограничение работы заведений питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ;

запрет на проведение всех массовых культурных мероприятий;

ограничение деятельности спортивных залов, бассейнов;

запрет на работу заведений, которые не соблюдают санитарные нормы.

Эти рекомендации пока находятся на рассмотрении.

Кроме того, в населенных пунктах красной зоны хотят разрешить работу только детских садиков и школ с 1 по 4 класс.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 5 ноября, за последние сутки в стране 1 269 больных госпитализировали в больницы.

За день вирус унес жизни 193 людей, выздороветь удалось 8 378 пациентам.

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