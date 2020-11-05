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Факты / Украина

Зеленский утвердил решение СНБО о финансировании сферы обороны в 2021 году

5 ноября вступило в силу решение СНБО по бюджету Украины на 2021 год, связанное с обеспечением сферы национальной безопасности и обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №486/2020.

Этим документом Кабмину поручается предусмотреть в госбюджете на следующий год расходы на сферы обороны и обеспечения национальной безопасности в объеме не менее 5,93% от ВВП для сектора безопасности и обороны Украины.

Читайте: Доходы госбюджета за 10 месяцев 2020 года составили 842,31 млрд грн

Кроме того, в документе озвучены такие позиции:

  • финансирование этого сектора должно быть не менее 267 250,9 млн грн, в частности — не менее 233 111,2 млн грн из общего фонда госбюджета, 14 139,7 млн грн — из специального фонда госбюджета;
  • Кабмин должен предусмотреть предоставление государственных гарантий в объеме до 20 000 млн грн для выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования — резидентов Украины по кредитам, привлекаемым для финансирования программ для повышения обороноспособности;
  • приоритетные направления в 2021 году — развитие сектора, согласно требованиям НАТО, и закупка нового оружия, в частности ракетного, артиллерийского вооружения, бронетехники, высокоточных средств поражения и продуктов специальной химии.

Госбюджет 2021

В конце года в Украине традиционно рассматривают бюджет страны на следующий год.

5 ноября Рада проголосовала за бюджет на 2021 год в первом чтении.

Подробнее о принятии государственного бюджета на 2021 год читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

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