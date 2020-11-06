По состоянию на 6 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 440 188 граждан страны.

За сутки — 9 721 новый случай, из них — 304 ребенка и 468 медработников.

Умерли от вируса за время пандемии 8 125 украинцев, за сутки — 201. Выздороветь удалось 195 544 людям, за день — 10 762.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

За последние сутки в больницы страны госпитализировали 1 517 пациентов. За все время специалисты провели более 3,5 млн тестов методом ПЦР.

Наибольшее количество новых случаев подтвердили в Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях, а также в столице — 1 002 новых больных.

Коронавирус в регионах

Винницкая область — 11 923 случая;

Волынская область — 15 313 ​​случаев;

Днепропетровская область — 17 014 случаев;

Донецкая область — 13 128 случаев;

Житомирская область — 17 189 случаев;

Закарпатская область — 16 268 случаев;

Запорожская область — 12 196 случаев;

Ивано-Франковская область — 23 032 случая;

Киевская область — 18 763 случаи;

Кировоградская область — 2 891 случай;

Луганская область — 4 214 случаев;

Львовская область — 32 425 случаев;

Николаевская область — 9 605 случаев;

Одесская область — 27 392 случаи;

Полтавская область — 11 337 случаев;

Ровенская область — 21 026 случаев;

Сумская область — 13 635 случаев;

Тернопольская область — 21 708 случаев;

Харьковская область — 41 131 случай;

Херсонская область — 5 027 случаев;

Хмельницкая область — 18 438 случаев;

Черкасская область — 10 292 случая;

Черновицкая область — 24 079 случаев;

Черниговская область — 9 787 случаев.

Коронавирус в Украине 5 ноября

Согласно статистике коронавируса в Украине за 5 ноября, в стране подтвердили 430 467 случаев заболевания.

Суточный прирост составил 9 850 новых больных, что было очередным антирекордом.

Самая сложная эпидситуация в Харьковской, Львовской, Одесской областях, а также в Киеве.