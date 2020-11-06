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Факты / Украина / Общество

Сутки на Донбассе: боевики 11 раз нарушили перемирие, есть раненый

За минувшие сутки на Донбассе российские наемники 11 раз открывали огонь по украинским позициям. Они использовали стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы различных систем, а также беспилотный летательный аппарат.

Обстрелы боевиков зафиксировали недалеко от населенного пункта Старогнатовка, Авдеевка, Водяное и Ужовка. Украинские военные открыли ответный огонь возле Водяного.

У Попасной боевики стреляли из крупнокалиберного пулемета. Там же сбросили с дрона осколочные гранаты ВОГ-17, которые ранили украинского военного. Состояние бойца удовлетворительное — он в больнице.

Читайте: Идут на срыв перемирия: Кравченко отреагировал на обострение на Донбассе

5 ноября в штабе заявляли об обострении ситуации на Донбассе, но утром 6 ноября заверили, что ситуация стабилизировалась.

Сервисный центр на КПВВ

Украина готова запустить сервисный хаб с открытия контрольного пункта въезда-выезда в Счастье Луганской области. В нем можно будет получить банковские, пенсионные и другие услуги.

В сервисном хабе жители оккупированных смогут получить бесплатную правовую помощь, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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