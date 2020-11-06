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Факты / Украина / Политика

Доброволец Андрей Шараскин стал нардепом от Голоса

Андрей Шараскин стал народным депутатом от фракции Голос и уже принял присягу депутата.

Он стал депутатом в списке партии вместо Святослава Вакарчука, который сложил свои депутатские полномочия.

На заседании Верховной Рады 6 ноября было объявлено о вхождении Шараскина во фракцию Голос.

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Он будет заниматься вопросами нацбезопасности и обороны и будет работать в Комитете по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Андрей Шараскин — доброволец, ученый, режиссер и актер. Участник Революции Достоинства, с начала августа 2014 по январь 2016 года — участник российско-украинской войны.

За участие в защите Донецкого аэропорта он получил орден За мужество III степени и награду президента Украины — медаль Участник антитеррористической операции. Также имеет награду Министра обороны Знак почета.

Вакарчук сложил полномочия

26 июня на внеочередном съезде партии Голос было принято решения о лишении Вакарчука мандата.

После прекращения депутатских полномочий Вакарчук остался членом партии, а фракцию пополнил следующий кандидат из предвыборного списка — Андий Шараскин.

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