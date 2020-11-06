Курс валют НБУ на 6 ноября 2020 в Украине

Курс доллара по состоянию на 6 ноября продолжает дешеветь. А вот евро наоборот выросло в цене, по сравнению с предыдущим банковским днем.

Так, цена за $1 сегодня составляет 28,36 грн, что на 14 копеек меньше, чем 5 ноября.

Евро подорожало на 16 копеек — с 33,42 грн/1 € до 33,58 грн/1 €. Стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне.

Читайте: Ситуация напряженная: сколько будет стоить доллар в ноябре

Курс валют в Украине от НБУ на 06.11:

$1 — 28,36 грн;

€1 — 33,58 грн;

1 польский злотый — 7,44 грн;

10 российских рублей — 3,66 грн.

Что будет с курсом доллара в 2021 году

По словам экономического эксперта Олега Пендзина, до конца года стоимость валюты будет колебаться на уровне 29-29,1 грн/1$, а среднегодовой курс доллара в 2021 году составит 29,2-29,3 грн/1 $.

Кроме того, по его мнению, сейчас Нацбанк Украины владеет достаточными резервами, чтобы, выходя с интервенциями на валютный рынок, устанавливать адекватный курс.